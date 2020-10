Sala esclude lockdown a Milano ma ha dubbi sulle elezioni a maggio

Leggi su agi

(Di martedì 27 ottobre 2020) AGI - Le schermaglie sulla candidatura 'sì', candidatura 'no' del sindaco diGiuseppeper un secondo mandato, vanno avanti da mesi. E alle riserve fino a ieri legate a considerazioni "di carattere personale", adesso si aggiunge l'incertezza del futuro per la pandemia, il disorientamento su quello che accadrà nei prossimi mesi. Con leche potrebbero anche slittare. Ad azzardare questa possibilità è stato lo stesso, in collegamento con Dataroom di Milena Gabanelli. "Fino alla primavera saremo in questa situazione"ricorda "che le ultimeregionali sono slittate di sei mesi". E probabilmente "noi, fino alla primavera saremo in questa situazione". Siamo sicuri che andremo a votare a ...