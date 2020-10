Quanto resistono gli anticorpi? Le ultime scoperte sul Covid (Di martedì 27 ottobre 2020) Martina Piumatti La risposta immunitaria al virus è più forte nelle forme più gravi e si riduce in tre mesi. A scoprirlo uno studio inglese su 96 malati di Covid A guarire prima e meglio sembrerebbero soprattutto i casi più gravi. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Microbiology la risposta immunitaria al Covid, diminuisce nei tre mesi successivi all'infezione e dipende dalla gravità della malattia. Se qualche mese fa si ipotizzava addirittura una 'patente d'immunità', adesso la scienza inizia a fornire qualche risposta. Lo studio del King's College di Londra, riporta Adnkronos, risponderebbe anche alla questione della durata degli anticorpi nei soggetti guariti da Covid. L'ipotizzata patente di immunità parrebbe ormai un miraggio, ma le nuove ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 27 ottobre 2020) Martina Piumatti La risposta immunitaria al virus è più forte nelle forme più gravi e si riduce in tre mesi. A scoprirlo uno studio inglese su 96 malati diA guarire prima e meglio sembrerebbero soprattutto i casi più gravi. Secondo un nuovo studio pubblicato su Nature Microbiology la risposta immunitaria al, diminuisce nei tre mesi successivi all'infezione e dipende dalla gravità della malattia. Se qualche mese fa si ipotizzava addirittura una 'patente d'immunità', adesso la scienza inizia a fornire qualche risposta. Lo studio del King's College di Londra, riporta Adnkronos, risponderebbe anche alla questione della durata deglinei soggetti guariti da. L'ipotizzata patente di immunità parrebbe ormai un miraggio, ma le nuove ...

I pazienti più gravi producono più anticorpi al Covid Se è certo che in tutte le persone infettate da Sars-CoV-2 si innesca una risposta immunitaria al virus, non è ancora chiaro per quanto tempo si è ...

