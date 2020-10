Pesaro, in 90 a cena al ristorante per “protesta” (Di martedì 27 ottobre 2020) 90 persone cenano al ristorante come se nulla fosse. Era tutto organizzato, dalla protesta tenutasi poche ore prima per le strade della città al “gran finale” costituito dalla cena all’interno del ristorante. I Carabinieri hanno dunque fatto irruzione nel ristorante ed hanno trovato i 90 partecipanti tutti seduti al tavolo, sulla porta del locale un cartello con la scritta “sold out“. Quando i Carabinieri tentano di sciogliere il banchetto anti-covid, il proprietario del locale risponde che non hanno intenzione di fermarsi. “Non posso farvi entrare, ho la capienza massima. Sto lavorando. Appena i clienti termineranno la cena entrerete“, dice. Ma i Carabinieri lo incalzano: “Iniziamo ad identificare, non potete stare qua. ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 27 ottobre 2020) 90 personeno alcome se nulla fosse. Era tutto organizzato, dalla protesta tenutasi poche ore prima per le strade della città al “gran finale” costituito dallaall’interno del. I Carabinieri hanno dunque fatto irruzione neled hanno trovato i 90 partecipanti tutti seduti al tavolo, sulla porta del locale un cartello con la scritta “sold out“. Quando i Carabinieri tentano di sciogliere il banchetto anti-covid, il proprietario del locale risponde che non hanno intenzione di fermarsi. “Non posso farvi entrare, ho la capienza massima. Sto lavorando. Appena i clienti termineranno laentrerete“, dice. Ma i Carabinieri lo incalzano: “Iniziamo ad identificare, non potete stare qua. ...

