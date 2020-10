Perché in inverno ci si ammala di più (anche di Covid). Come proteggersi (Di martedì 27 ottobre 2020) Respirare aria secca in casa e fredda all’esterno blocca il meccanismo di difesa delle prime vie aeree che è costituito dalle cellule «cigliate» che si trovano nella trachea. Usare umidificatori per gli ambienti e uscire con bocca e naso coperti può aiutarci a combattere meglio i virus (innanzitutto Covid e influenza) Leggi su corriere (Di martedì 27 ottobre 2020) Respirare aria secca in casa e fredda all’esterno blocca il meccanismo di difesa delle prime vie aeree che è costituito dalle cellule «cigliate» che si trovano nella trachea. Usare umidificatori per gli ambienti e uscire con bocca e naso coperti può aiutarci a combattere meglio i virus (innanzituttoe influenza)

