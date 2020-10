Napoli, serve l’acuto in Europa: Gattuso nella tana della Real Sociedad (Di martedì 27 ottobre 2020) (Getty Images)Il Napoli procede spedito verso la prossima sfida di Europa League, rinfrancato dalla vittoria in rimonta nel derby contro il Benevento. È un percorso netto quello della squadra partenopea, che ha vinto tutte le gare disputate fin qui sul campo in Serie A. Quella contro i sanniti è stata una vittoria di sofferenza, che ha visto la squadra azzurra non esprimersi sui suoi soliti livelli, ma riuscire comunque ad avere una reazione da grande squadra. Adesso, gli “Azzurri” dovranno esorcizzare anche il campo europeo. Napoli: Zielinski ed Elmas di nuovo in gruppo Le buone notizie non finiscono però qui per Gattuso: il tecnico calabrese si appresta, infatti, a riabbracciare due pedine fondamentali come Zielinski e Elmas, fermi dallo scorso inizio ottobre ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 ottobre 2020) (Getty Images)Ilprocede spedito verso la prossima sfida diLeague, rinfrancato dalla vittoria in rimonta nel derby contro il Benevento. È un percorso netto quellosquadra partenopea, che ha vinto tutte le gare disputate fin qui sul campo in Serie A. Quella contro i sanniti è stata una vittoria di sofferenza, che ha visto la squadra azzurra non esprimersi sui suoi soliti livelli, ma riuscire comunque ad avere una reazione da grande squadra. Adesso, gli “Azzurri” dovranno esorcizzare anche il campo europeo.: Zielinski ed Elmas di nuovo in gruppo Le buone notizie non finiscono però qui per: il tecnico calabrese si appresta, infatti, a riabbracciare due pedine fondamentali come Zielinski e Elmas, fermi dallo scorso inizio ottobre ...

