Meteo, le previsioni di mercoledì 28 ottobre (Di martedì 27 ottobre 2020) L’anticiclone africano fa spesso delle incursioni alle nostre latitudini ma a fine di ottobre è piuttosto anomalo. Ci attendono delle giornate dal sapore quasi estivo ma attenzione non sono previste temperature “bollenti” e non tutte le regioni beneficeranno del suo arrivo. Le giornate migliori sono attese proprio nel weekend di Ognissanti. Ci attendiamo un periodo stabile e soleggiato con le massime che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo, in particolare al Centro Sud. Al Settentrione invece l’alta pressione in questo periodo è sinonimo di foschie, nebbie e nubi basse. Il clima sarà più umido e inevitabilmente più rigido.Le previsioni al NordTempo buono, asciutto e soleggiato lungo le coste e in montagna. Annuvolamenti, a tratti insistenti, lungo il Po. Valori miti e ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 27 ottobre 2020) L’anticiclone africano fa spesso delle incursioni alle nostre latitudini ma a fine diè piuttosto anomalo. Ci attendono delle giornate dal sapore quasi estivo ma attenzione non sono previste temperature “bollenti” e non tutte le regioni beneficeranno del suo arrivo. Le giornate migliori sono attese proprio nel weekend di Ognissanti. Ci attendiamo un periodo stabile e soleggiato con le massime che si porteranno ben al di sopra delle medie del periodo, in particolare al Centro Sud. Al Settentrione invece l’alta pressione in questo periodo è sinonimo di foschie, nebbie e nubi basse. Il clima sarà più umido e inevitabilmente più rigido.Leal NordTempo buono, asciutto e soleggiato lungo le coste e in montagna. Annuvolamenti, a tratti insistenti, lungo il Po. Valori miti e ...

Previsioni meteo Belluno, martedì, 27 ottobre: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite, sono previsti 34.9mm di pioggia. Durante la giornata di oggi ...

