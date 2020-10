Meghan e Harry, gaffe di George Clooney al matrimonio: “Chi sono?” (Di martedì 27 ottobre 2020) George Clooney e sua moglie erano presenti al matrimonio di Meghan e Harry. I due occupavano i posti d’onore, tra le prime file. Interrogati sul loro legame da Carolyn Bartholomew, madrina del duca di Sussex, vicino alla quale sedevano, hanno dato una risposta che ha spiazzato la donna. Hanno infatti confessato infatti di non conoscerli. Ecco la verità. La rivelazione arriva dalla giornalista Rachel Johnson, sorella del primo ministro inglese Boris. In un articolo pubblicato su Air Mail, la donna riferisce le parole della Bartholomew. Pare infatti che i coniugi Clooney fossero seduti tra le prime file nella cappella di San Giorgio in Windsor. Tra gli oltre 600 invitati al matrimonio di Meghan e ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 27 ottobre 2020)e sua moglie erano presenti aldi. I due occupavano i posti d’onore, tra le prime file. Interrogati sul loro legame da Carolyn Bartholomew, madrina del duca di Sussex, vicino alla quale sedevano, hanno dato una risposta che ha spiazzato la donna. Hanno infatti confessato infatti di non conoscerli. Ecco la verità. La rivelazione arriva dalla giornalista Rachel Johnson, sorella del primo ministro inglese Boris. In un articolo pubblicato su Air Mail, la donna riferisce le parole della Bartholomew. Pare infatti che i coniugifossero seduti tra le prime file nella cappella di San Giorgio in Windsor. Tra gli oltre 600 invitati aldie ...

