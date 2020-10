Mario Balotelli difende Enock sui social e lancia una frecciata alle Rutas ma arrivano commenti piccati (Di martedì 27 ottobre 2020) Serve a poco chiedere scusa, in maniera del tutto non sentita, se poi dai social, si continua a parlare, dimostrando di non aver capito nulla. Lo ha fatto Mario Balotelli fuori dalla casa, e lo ha fatto anche Enock in casa. “Chiedo scusa così sei contenta” ha detto a Guenda mentre in diretta su Canale 5 c’era la pubblicità. Eppure lei e sua madre hanno continuato a fargli notare che non doveva scusarsi, perchè non era stato lui a pronunciare quella frase, ma che doveva semplicemente dissociarsi. Ma Enock, è chiaro a tutti, la gravità della battuta di Balotelli, non l’ha proprio percepita. Tanto che quando Guenda parlava con Signorini di frasi volgari, il ragazzo scuoteva la testa. Ma si sa, il conduttore, certe sfumature, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 27 ottobre 2020) Serve a poco chiedere scusa, in maniera del tutto non sentita, se poi dai, si continua a parlare, dimostrando di non aver capito nulla. Lo ha fattofuori dalla casa, e lo ha fatto anchein casa. “Chiedo scusa così sei contenta” ha detto a Guenda mentre in diretta su Canale 5 c’era la pubblicità. Eppure lei e sua madre hanno continuato a fargli notare che non doveva scusarsi, perchè non era stato lui a pronunciare quella frase, ma che doveva semplicemente dissociarsi. Ma, è chiaro a tutti, la gravità della battuta di, non l’ha proprio percepita. Tanto che quando Guenda parlava con Signorini di frasi volgari, il ragazzo scuoteva la testa. Ma si sa, il conduttore, certe sfumature, ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - trash_italiano : Le parole di Mario Balotelli che stanno facendo discutere. #GFVIP - tpi : Il vergognoso sessismo di sua maestà l’intoccabile Mario Balotelli al #GfVip. - AFotone : RT @AFotone: La scorsa edizione, per frasi sessiste, Salvo, Patrick, Pasquale e Sergio sono stati spediti in un centro antiviolenza e Salvo… - summer_AIMH : RT @FutureNYorker: Se ieri sera ci fosse stata Ilary Blasi a condurre il #GFVIP, sulla vicenda Balotelli avrebbe già spezzato in due da Ven… -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Balotelli Mario Balotelli: la fidanzata, i figli, la vita privata e sentimentale. Tutte le donne del calciatore La Voce di Venezia Mario Balotelli difende Enock sui social e lancia una frecciata alle Rutas ma arrivano commenti piccati

Lo ha fatto Mario Balotelli fuori dalla casa, e lo ha fatto anche Enock in casa. “Chiedo scusa così sei contenta” ha detto a Guenda mentre in diretta su Canale 5 c’era la pubblicità. Eppure lei e sua ...

Grande Fratello Vip, salta l’ingresso dei nuovi concorrenti per un sospetto Covid

MILANO. Dopo gli annunci in Tv e sui social ufficiali della trasmissione, salta l’ingresso di Selvaggia Roma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi nella casa del «Grande Fratello Vip». I tre nuovi concor ...

Lo ha fatto Mario Balotelli fuori dalla casa, e lo ha fatto anche Enock in casa. “Chiedo scusa così sei contenta” ha detto a Guenda mentre in diretta su Canale 5 c’era la pubblicità. Eppure lei e sua ...MILANO. Dopo gli annunci in Tv e sui social ufficiali della trasmissione, salta l’ingresso di Selvaggia Roma, Stefano Bettarini e Giulia Salemi nella casa del «Grande Fratello Vip». I tre nuovi concor ...