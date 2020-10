Mara Carfagna è diventata mamma: è nata la prima figlia (Di martedì 27 ottobre 2020) La vicepresidente della Camera allarga la sua famiglia insieme al compagno ed ex deputato Alessandro Ruben, realizzando così il suo grande sogno L'articolo Mara Carfagna è diventata mamma: è nata la prima figlia proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 27 ottobre 2020) La vicepresidente della Camera allarga la sua famiglia insieme al compagno ed ex deputato Alessandro Ruben, realizzando così il suo grande sogno L'articolo: èlaproviene da Gossip e Tv.

Agenzia_Ansa : Fiocco rosa per Mara #Carfagna, è nata Vittoria Ruben #ANSA - willycuba65 : RT @VanityFairIt: La vicepresidente della Camera ha dato il benvenuto alla prima figlia! - FratellidItalia : RT @GiorgiaMeloni: Cara @mara_carfagna, benvenuta nel mondo di noi mamme. Da oggi il baricentro della tua vita non sei più tu, ma quel picc… - FabioSavio81 : @GiorgiaMeloni @mara_carfagna Giuseppe Caruso vostro uomo condannato a 20 anni di carcere, siete la feccia - FratellidItalia : RT @fabiorampelli: Alla vicepresidente della Camera dei Deputati @mara_carfagna e al compagno Alessandro le mie felicitazioni per la nasci… -

Mara Carfagna è diventata mamma. E' venuta alla luce la piccola Vittoria Ruben. Il papà è Alessandro Ruben. Per la vicepresidente della Camera, 44 anni, si tratta della prima figlia.

