Liverpool-Midtjylland 2-0: seconda vittoria per i Reds

Il Liverpool conquista la seconda vittoria consecutiva in Champions League battendo i danesi Midtjylland per 2-0. La rete che ha sbloccato il match è arrivata con Jota al 55′, mentre il punto esclamativo lo ha fissato Mohamed Salah su rigore. L'egiziano, Sanè e Firmino erano partiti dalla panchina provocando numerose discussioni. 

Come è andata il primo tempo? Klopp sceglie di entrare in campo senza i pesi massimi Salah, Firmino e Manè. La scelta, almeno nel primo tempo, si rivelerà sbagliata perchè ciò che manca sono proprio le qualità dei tre calciatori. Torna Alisson tra i pali mentre Arnold, Fabinho, Gomez e Robertson formano il cordone difensivo. In avanti confermate le "riserve" Minamino, Origi e Jota.

