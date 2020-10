Juve, ecco la rinascita di Danilo! Per Pirlo ora è una certezza (Di martedì 27 ottobre 2020) Quando è arrivato a Torino, poco più di un anno fa, i tifosi non avevano certo mostrato entusiasmo. La dirigenza bianconera se lo era assicurato nello scambio con il Manchester City che aveva portato ... Leggi su gazzetta (Di martedì 27 ottobre 2020) Quando è arrivato a Torino, poco più di un anno fa, i tifosi non avevano certo mostrato entusiasmo. La dirigenza bianconera se lo era assicurato nello scambio con il Manchester City che aveva portato ...

Anche il Barcellona ha sostenuto la seduta di finitura questa mattina in vista della sfida contro la Juventus. Intorno alle 11 i blaugrana sono scesi in campo per l'allenamento della vigilia prima ...

Juventus, Paratici ha minacciato l'arbitro! Multa di 15 mila euro e diffida dal Giudice Sportivo

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è stato punito dal Giudice Sportivo per il comportamento avuto nel corso dell'ultima partita del campionato di Serie A disputata dalla formazione ...

