Jamie Foxx, è morta la sorella 36enne dell'attore di Django: 'Il mio cuore distrutto in un milione di pezzi' (Di martedì 27 ottobre 2020) Jamie Foxx dice addio alla sua sorellina DeOndra Dixon. 'Il mio cuore si è distrutto in un milione di pezzi', ha scritto l'attore dando la notizia che la sorella minore, 36enne, è morta.

