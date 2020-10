Incubo Covid a Torre del Greco, altri 45 casi nella città che fu focolaio (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Resta massima l’attenzione a Torre del Greco. La città focolaio di marzo, tra le più colpite della Campania nella prima ondata della pandemia, continua a registrare contagi da Covid. Nel bollettino, diramato dal centro operativo comunale, si registrano altri 45 casi positivi al coronavirus. 44 sono asintomatici mentre 1 è in regime ospedaliero. Torna l’Incubo nella città del corallo che con le sue 21 vittime portate via dal coronavirus e tra le città della Regione ad aver subito più decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Un virus che non fa distinzioni e colpisce proprio ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidel(Na) – Resta massima l’attenzione adel. La cittàdi marzo, tra le più colpite della Campaniaprima ondata della pandemia, continua a registrare contagi da. Nel bollettino, diramato dal centro operativo comunale, si registrano45positivi al coronavirus. 44 sono asintomatici mentre 1 è in regime ospedaliero. Torna l’città del corallo che con le sue 21 vittime portate via dal coronavirus e tra le città della Regione ad aver subito più decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Un virus che non fa distinzioni e colpisce proprio ...

CORONAVIRUS: ECCO IL PIANO B DEL GOVERNO CONTRO LA PANDEMIA Il Presidente del Consiglio ha poi cercato di tranquillizzare tutti gli italiani che temono di dover rivivere l’incubo della scorsa ...

Ercolano. Un ristoratore: “Il mio sogno è diventato un incubo a causa del covid”

“Il sogno realizzato due anni fa di aprire la pizzeria oggi è diventato un incubo''. Così dichiara un ristoratore di Ercolano, che insieme a fratello due anni fa ha realizzato il suo sogno, aprire una ...

CORONAVIRUS: ECCO IL PIANO B DEL GOVERNO CONTRO LA PANDEMIA Il Presidente del Consiglio ha poi cercato di tranquillizzare tutti gli italiani che temono di dover rivivere l'incubo della scorsa ...

Ercolano. Un ristoratore: "Il mio sogno è diventato un incubo a causa del covid"

"Il sogno realizzato due anni fa di aprire la pizzeria oggi è diventato un incubo''. Così dichiara un ristoratore di Ercolano, che insieme a fratello due anni fa ha realizzato il suo sogno, aprire una ...