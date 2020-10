Il Photo Vogue Festival diventa digitale (Di martedì 27 ottobre 2020) Data la situazione di generale incertezza causata dalla pandemia di Covid-19, il cuore della quinta edizione del Photo Vogue Festival (PVF), organizzato da Vogue Italia, si sposta su una piattaforma digitale ideata appositamente per l’evento che ospiterà mostre, talk e proiezioni. Leggi su vanityfair (Di martedì 27 ottobre 2020) Data la situazione di generale incertezza causata dalla pandemia di Covid-19, il cuore della quinta edizione del Photo Vogue Festival (PVF), organizzato da Vogue Italia, si sposta su una piattaforma digitale ideata appositamente per l’evento che ospiterà mostre, talk e proiezioni.

zazoomblog : Il Photo Vogue Festival diventa digitale - #Photo #Vogue #Festival #diventa - modi_2_ : MODI 2, Petar Petrov Pre-Fall 2021 - modi_2_ : MODI 2, Stella McCartney Resort 2021 - vogue_italia : Non c’è sport che tenga: se si soffre di diastasi addominale, bisogna rivolgersi a uno specialista… - chiechiIT : IL PHOTO VOGUE FESTIVAL IN CITTA’ E IN DIGITALE -

Ultime Notizie dalla rete : Photo Vogue Photo Vogue Festival 2020 Radio Monte Carlo Il Photo Vogue Festival diventa digitale

Data la situazione di generale incertezza causata dalla pandemia di Covid-19, il cuore della quinta edizione del Photo Vogue Festival, organizzato da Vogue Italia, si sposta su una piattaforma ...

Photo Vogue Festival 2020: tra etica ed estetica

“All in this together” e “In the picture” le mostre principali del conscious fashion photography festival dedicato al rapporto tra etica ed estetica ...

Data la situazione di generale incertezza causata dalla pandemia di Covid-19, il cuore della quinta edizione del Photo Vogue Festival, organizzato da Vogue Italia, si sposta su una piattaforma ...“All in this together” e “In the picture” le mostre principali del conscious fashion photography festival dedicato al rapporto tra etica ed estetica ...