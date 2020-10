Grande Fratello Vip 5: concorrente positiva al Coronavirus, ecco chi é (Di martedì 27 ottobre 2020) A poche ore dall’annuncio ufficiale, avvenuto, ieri sera, durante la tredicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 5’, di un presunto caso di positività tra le new entry, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, Gabriele Parpiglia, su ‘Giornalettismo’, ha svelato l’identità della celebrity che, con il suo stato di salute, avrebbe posticipato l’ingresso di nuovi concorrenti nel loft di Cinecittà. Si legge: “Giornalettismo può rivelare in anteprima che si tratta di una delle due donne e che una di queste è risultata positiva all’ultimo tampone. Pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma. Ingressi bloccati e nuova quarantena in vista. Insomma un caos difficile da sbrigliare. Venerdì prossimo dunque potrebbe varcare la ... Leggi su gossipblog (Di martedì 27 ottobre 2020) A poche ore dall’annuncio ufficiale, avvenuto, ieri sera, durante la tredicesima puntata del ‘Vip 5’, di un presunto caso di positività tra le new entry, Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, Gabriele Parpiglia, su ‘Giornalettismo’, ha svelato l’identità della celebrity che, con il suo stato di salute, avrebbe posticipato l’ingresso di nuovi concorrenti nel loft di Cinecittà. Si legge: “Giornalettismo può rivelare in anteprima che si tratta di una delle due donne e che una di queste è risultataall’ultimo tampone. Pare che la sfortunata in questione sia Selvaggia Roma. Ingressi bloccati e nuova quarantena in vista. Insomma un caos difficile da sbrigliare. Venerdì prossimo dunque potrebbe varcare la ...

