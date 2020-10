Decreto ristoro ottobre 2020, la bozza in Pdf. Cosa prevede: tutti gli aiuti (Di martedì 27 ottobre 2020) Approvato il Decreto legge Ristori . Il Cdm è terminato intorno alle 17 e ha licenziato gli aiuti previsti dal governo per le imprese e lavoratori del settore delle somministrazioni. Ristoranti, bar, ... Leggi su quotidiano (Di martedì 27 ottobre 2020) Approvato illegge Ristori . Il Cdm è terminato intorno alle 17 e ha licenziato gliprevisti dal governo per le imprese e lavoratori del settore delle somministrazioni. Ristoranti, bar, ...

Linkiesta : Tre #dpcm in undici giorni, un decreto ristoro per farci passare un sereno Natale, ristoranti aperti la domenica, i… - Agenzia_Ansa : #Conte alle categorie: 'Oggi ok a decreto legge #ristori, indennizzi subito'. 'Se non marciamo assieme aggraviamo l… - Agenzia_Ansa : #Gualtieri, #ristori in tempi record e fino al doppio. Il ministro illustra le misure alle categorie, a ristoranti… - AnnaLauraOrrico : Covid, ecco il decreto Ristoro: pacchetto da circa 5 miliardi di aiuti. Tutte le novità, dal fondo perduto alla Cig… - Andrea_Bologna7 : @niccolo_c Se ho capito bene le percentuali di ristoro hanno come base il ristoro avuto con il precedente decreto r… -