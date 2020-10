Covid, decisivo un colloquio con il presidente dell’Iss: così il premier Conte si è convinto a varare norme più restrittive (Di martedì 27 ottobre 2020) Covid, un colloquio con Brusaferro ha convinto Conte a varare il Dpcm È stato un colloquio che Conte ha avuto con il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro a convincere il premier a varare nuove norme più restrittive, che poi si sono palesate nell’ultimo Dpcm anti-Covid varato lo scorso 25 ottobre. Il presidente del Consiglio, infatti, fino all’ultimo ha tentato di evitare nuove misure restrittive, ma poi si è dovuto arrendere ai numeri che gli sono stati illustrati dai tecnici. A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, secondo cui la svolta è arrivata nella serata di ... Leggi su tpi (Di martedì 27 ottobre 2020), uncon Brusaferro hail Dpcm È stato uncheha avuto con ildell’Iss Silvio Brusaferro a convincere ilnuovepiù, che poi si sono palesate nell’ultimo Dpcm anti-varato lo scorso 25 ottobre. Ildel Consiglio, infatti, fino all’ultimo ha tentato di evitare nuove misure, ma poi si è dovuto arrendere ai numeri che gli sono stati illustrati dai tecnici. A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, secondo cui la svolta è arrivata nella serata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid decisivo Covid, perché ci si contagia: decisivi carica virale e gruppo sanguigno Il Messaggero Trasporto pubblico: verso la capienza al 50% e il potenziamento con 200 bus turistici

La Regione Toscana è pronta a ridurre al 50% la capienza dei bus con l’obiettivo di garantire un più elevato standard di sicurezza anti Covid a studenti e lavoratori ... “Oggi con questa delibera ...

Coronavirus in Toscana, il neo assessore alla sanità rassicura: «Potenziamo il sistema, così fra 10 giorni la curva dei contagi scenderà»

Secondo il piano di emergenza, oltre i 1.300 ricoveri Covid, gli ospedali devono cominciare ... del sistema non è infinita. Per questo è decisivo trovare alberghi sanitari distribuiti in modo ...

