Coronavirus in Lombardia, 58 decessi e oltre cinquemila casi positivi in più: record a Monza, resta l'allerta a Milano (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 5.035 i nuovi positivi in Lombardia con 29.960 tamponi effettuati , per una percentuale pari al 16,8%, in linea con quella di ieri, 16.7%,. I nuovi decessi sono 58 per un totale di 17.310 morti ... Leggi su leggo (Di martedì 27 ottobre 2020) Sono 5.035 i nuoviincon 29.960 tamponi effettuati , per una percentuale pari al 16,8%, in linea con quella di ieri, 16.7%,. I nuovisono 58 per un totale di 17.310 morti ...

