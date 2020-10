Aosta. Entro il 16 novembre le richieste per contributi COVID-19 per i rifugi alpini (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali ricorda ai potenziali beneficiari in possesso dei requisiti per l’accesso ai contributi previsti dalla legge regionale 8/2020, all’articolo 54 (contributi straordinari per fronteggiare l’emergenza COVID-19 per i rifugi alpini), che non hanno ancora presentato apposita istanza, che le domande potranno ancora essere presentate, Entro il termine del 16 novembre 2020. L’istanza, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata alla struttura organizzativa Enti e professioni del turismo dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali. L’istanza può essere inviata a mezzo PEC (turismo@pec.regione.vda.it) o a mezzo ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 28 ottobre 2020) L’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali ricorda ai potenziali beneficiari in possesso dei requisiti per l’accesso aiprevisti dalla legge regionale 8/2020, all’articolo 54 (straordinari per fronteggiare l’emergenza-19 per i), che non hanno ancora presentato apposita istanza, che le domande potranno ancora essere presentate,il termine del 162020. L’istanza, corredata della documentazione richiesta, deve essere presentata alla struttura organizzativa Enti e professioni del turismo dell’Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali. L’istanza può essere inviata a mezzo PEC (turismo@pec.regione.vda.it) o a mezzo ...

