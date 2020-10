Afroamericano ucciso in strada dalla polizia: guerriglia a Philadelphia (Di martedì 27 ottobre 2020) Un giovane Afroamericano è stato ucciso in strada alla polizia a Philadelphia. Proteste e scontri. Philadelphia (STATI UNITI) – Un giovane Afroamericano è stato ucciso in strada dalla polizia alla Philadelphia. La tragedia è avvenuta nella notte italiana tra il 26 e il 27 ottobre 2020. Episodio che ha scatenato la rabbia dei cittadini. Diverse le persone che hanno preso parte alla protesta. Il bilancio degli scontri, riportato da Il Messaggero, è di circa 30 agenti feriti, dieci persone arrestate e diversi negozi saccheggiati. Giovane Afroamericano ucciso dalla polizia a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 27 ottobre 2020) Un giovaneè statoinalla. Proteste e scontri.(STATI UNITI) – Un giovaneè statoinalla. La tragedia è avvenuta nella notte italiana tra il 26 e il 27 ottobre 2020. Episodio che ha scatenato la rabbia dei cittadini. Diverse le persone che hanno preso parte alla protesta. Il bilancio degli scontri, riportato da Il Messaggero, è di circa 30 agenti feriti, dieci persone arrestate e diversi negozi saccheggiati. Giovanea ...

Astolfo1968 : RT @jimmomo: Un altro afroamericano ucciso dalla polizia in circostanze controverse. Ancora un pretesto per saccheggi e devastazioni (non p… - domanigiornale : Il 27enne ucciso, Walter Wallace, impugnava un coltello, ma era lontano dai poliziotti al momento dello sparo - NewsMondo1 : Afroamericano ucciso in strada dalla polizia: guerriglia a Philadelphia - grancetto : RT @Cambiacasacca: Occazzo, la pola americana ha ucciso un altro afroamericano. Amici di Gucci, mo sì che so cazzi vostri. - mericolleoni : RT @ritafrediani: La polizia di Philadelphia ha ucciso un afroamericano -