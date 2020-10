Acea: investimenti per 4,7 miliardi in piano 2020-2024 (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT - investimenti complessivi per 4,7 miliardi, di cui 4,3 miliardi di natura industriale e 0,4 miliardi in operazioni di M&A. E' quanto prevede il piano Industriale 2020-2024 di ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 27 OTT -complessivi per 4,7, di cui 4,3di natura industriale e 0,4in operazioni di M&A. E' quanto prevede ilIndustrialedi ...

4,7 mld di Euro di investimenti nel periodo 2020-2024 ... Dividendo minimo nel 2021 di 0,80 euro per azione L'Amministratore Delegato di ACEA, Giuseppe Gola, ha commentato: "il Piano Industriale che ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 ott - Acea precisa che gli investimenti saranno suddivisi: 2,2 miliardi nell'area Idrico, di cui 170 milioni per i progetti di securitizzazione ...

