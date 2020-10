Zoo | acquari e parchi tematici | “Chiusure immotivate | abbiamo speso milioni per la sicurezza”

Leggi su dire

(Di lunedì 26 ottobre 2020) ROMA – “Il Governo sfodera un altro duro colpo contro l’industria dei parchi divertimento, dichiarandone a sorpresa la chiusura nell’ultimo Dpcm, firmato in data 25 ottobre. Una chiusura immotivata, contro la quale l’Associazione Parchi Permanenti Italiani annuncia una dura protesta, a difesa di un comparto che ogni anno genera 60mila posti di lavoro, tra occupati fissi, stagionali e indotto”. Così una nota dell’associazione. “Il provvedimento, del tutto inatteso- si legge nel comunicato- vanifica di fatto milioni di euro di investimenti sostenuti per mettere in sicurezza i parchi dotandoli di tutti i presidi, le tecnologie e le strutture necessarie per evitare assembramenti e scongiurare il rischio di contagio; investimenti che hanno permesso di operare nel pieno rispetto delle regole, senza registrare alcun focolaio in quattro mesi di attività. Preoccupa molto anche la consueta promessa di adeguate misure di ‘ristoro’, che, ad oggi, si sono rivelate del tutto assenti nel caso del comparto. Dall’inizio della crisi, le aziende del settore sono state sistematicamente tralasciate dall’agenda politica e costrette ad autofinanziarsi, ricorrendo a prestiti o cedendo quote, se non l’intera proprietà, a fondi di investimento speculativi”.