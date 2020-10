Yuan virtuale, la Banca del popolo in concorrenza con i privati (Di lunedì 26 ottobre 2020) La Banca centrale cinese fa concorrenza a Wechat e Alipay con la sua piattaforma «gratis e più sicura» Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 ottobre 2020) Lacentrale cinese faa Wechat e Alipay con la sua piattaforma «gratis e più sicura»

Il progetto di legge di riforma della Banca centrale cinese che punta a ridisegnare il ruolo della massima istituzione finanziaria cinese è stato appena reso noto al pubblico in vista dei commenti di ...

A 50 mila volontari sono stati distribuiti 200 yuan, circa 30 euro, in valuta virtuale. Avevano sette giorni per spenderli in uno dei 3 mila negozi abilitati del quartiere di Luohu e quasi tutti lo ...

