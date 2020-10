Trilussa senatore in morte

Leggi su metropolitanmagazine

Trilussa, pseudonimo anagrammatico di Carlo Alberto Salustri, nasce a Roma il 26 Ottobre del 1871. Giovanissimo divenne popolare in tutta Italia come rappresentante della poesia dialettale romanesca grazie alle numerose raccolte poetiche pubblicate e spesso anche recitate. Lavora come giornalista presso importanti testate dell'epoca, fra cui quella giunta fino a noi: Il Messaggero. Tra le sue raccolte più importanti troviamo "Quaranta Sonetti, Favole Romanesche, Caffè Concerto. L'evoluzione artistica lo porta poi verso la parabola e la favola allegorica: dopo "Ommini e bestie", del 1908, pubblica "La gente", "Cento apologhi", fino ad "Acqua e vino" (1944). Nel 1950 il presidente della Repubblica Luigi Einaudi lo nominaa vita come omaggio ai suoi meriti