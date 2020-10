The Choice – La Scelta su Rai 2 un documentario per raccontare la corsa elettorale lunedì 26 ottobre (Di lunedì 26 ottobre 2020) The Choice – La Scelta su Rai 2 lunedì 26 ottobre un documentario Frontline per la sfida Biden – Trump Un documentario in prima serata su Rai 2 è sicuramente un appuntamento che raramente si vede in televisione. La Scelta azzardata ma coerente con l’anima da servizio pubblico (molto più di tanti programmi informativi che servono solo a fare spettacolo) porta in prima serata e in prima visione un modo diverso per raccontare le elezioni americane, oltre l’approfondimento. The Choice – La Scelta è il documentario in onda lunedì 26 ottobre alle 21:20 su Rai 2 prima di due serate evento proposte da Rai Documentari in collaborazione con la ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 26 ottobre 2020) The– Lasu Rai 2 lunedì 26unFrontline per la sfida Biden – Trump Unin prima serata su Rai 2 è sicuramente un appuntamento che raramente si vede in televisione. Laazzardata ma coerente con l’anima da servizio pubblico (molto più di tanti programmi informativi che servono solo a fare spettacolo) porta in prima serata e in prima visione un modo diverso perle elezioni americane, oltre l’approfondimento. The– Laè ilin onda lunedì 26alle 21:20 su Rai 2 prima di due serate evento proposte da Rai Documentari in collaborazione con la ...

