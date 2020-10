Tale e Quale 2020: Pago vince il torneo (Di lunedì 26 ottobre 2020) Venerdì 23 0ttobre si è conclusa la 10 edizione di Tale e Quale 2020 dove a trionfare è stato a sorpresa Pacifico Settembre in arte Pago. Ha sbaragliato la concorrenza di Virginio, ex vincitore di Amici di Maria de Filippi, e di Barbara Cola. Venerdì 30 Ottobre inizierà il super torneo che vedrà sfidarsi alcuni concorrenti delle scorsa edizione, e ci sarà ovviamente anche Pago, e altri concorrenti di questa edizione. Leggi anche: Tale e Quale Show 25 settembre – Anticipazioni Tale e Quale 2020: vince la 10 edizione Pago Il programma più seguito su Rai Uno Tale e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 26 ottobre 2020) Venerdì 23 0ttobre si è conclusa la 10 edizione didove a trionfare è stato a sorpresa Pacifico Settembre in arte. Ha sbaragliato la concorrenza di Virginio, ex vincitore di Amici di Maria de Filippi, e di Barbara Cola. Venerdì 30 Ottobre inizierà il superche vedrà sfidarsi alcuni concorrenti delle scorsa edizione, e ci sarà ovviamente anche, e altri concorrenti di questa edizione. Leggi anche:Show 25 settembre – Anticipazionila 10 edizioneIl programma più seguito su Rai Unoe ...

