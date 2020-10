Svolta storica in Cile, archiviata la Costituzione di Pinochet col 78% dei voti. Via libera alla riforma con l’Assemblea costituente (Di lunedì 26 ottobre 2020) I Cileni hanno votato ieri, domenica 25 ottobre, a favore di una nuova Costituzione che sostituisce quella eredita da Augusto Pinochet, il dittatore che salì al potere con un colpo di Stato nel 1973 e vi rimase fino al 1990. Il «sì» ha vinto con il 78,3% delle preferenze. Con una seconda scheda il 79,24% ha inoltre deciso che il lavoro di riscrittura sarà realizzato da una Assemblea costituente composta al 100% da persone scelte attraverso un voto popolare. Bocciata dunque con il 21% dei voti l’altra alternativa, quella che prevedeva di formare un organismo formato al 50% da parlamentari e al 50% da persone scelte attraverso un’elezione. I membri dell’assemblea saranno scelti in occasione delle elezioni amministrative dell’11 aprile e i lavori ... Leggi su open.online (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ini hanno votato ieri, domenica 25 ottobre, a favore di una nuovache sostituisce quella eredita da Augusto, il dittatore che salì al potere con un colpo di Stato nel 1973 e vi rimase fino al 1990. Il «sì» ha vinto con il 78,3% delle preferenze. Con una seconda scheda il 79,24% ha inoltre deciso che il lavoro di riscrittura sarà realizzato da una Assembleacomposta al 100% da persone scelte attraverso un voto popolare. Bocciata dunque con il 21% deil’altra alternativa, quella che prevedeva di formare un organismo formato al 50% da parlamentari e al 50% da persone scelte attraverso un’elezione. I membri dell’assemblea saranno scelti in occasione delle elezioni amministrative dell’11 aprile e i lavori ...

