Super bianco | nasce un nuovo colore che farà bene all' ambiente

nato un nuovo colore: si tratta del bianco più bianco che sia mai stato creato. Una nuova tonalità che si propone come l'opposto del Vantablack, il nero più scuro in assoluto grazie alla sua capacità ...

Oltre ad avere la tonalità più chiara mai vista prima, il super bianco potrebbe rivelarsi un’interessante soluzione per risolvere alcuni problemi di inquinamento. Questo colore, infatti, non si ...

Oltre ad avere la tonalità più chiara mai vista prima, il super bianco potrebbe rivelarsi un'interessante soluzione per risolvere alcuni problemi di inquinamento. Questo colore, infatti, non si ...