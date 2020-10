Salvini vuole un ricorso al Tar contro il Dpcm (Di lunedì 26 ottobre 2020) Matteo Salvini vuole un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio contro il Dpcm 24 ottobre. Nel mirino della Lega ci sarebbero le norme che riguardano bar, pub, ristoranti e gli ... Leggi su today (Di lunedì 26 ottobre 2020) Matteounal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazioil24 ottobre. Nel mirino della Lega ci sarebbero le norme che riguardano bar, pub, ristoranti e gli ...

borghi_claudio : @SaracomemeSara Ma è ovvio... Figurati se Salvini vuole obbligare chicchessia a fare qualcosa. C'è una richiesta as… - lauraboldrini : La #Lombardia dispone misure per contenere il #COVID19. Ma per qualcuno la propaganda viene prima di tutto. Vero S… - DantiNicola : L'Europa vuole tutelare i prodotti a base di carne impedendo che che prodotti vegetali usino nomi di prodotti a bas… - sheklass : RT @goghbatch: Salvini è un grandissimo sciacallo che sfrutta l'ondata di populismo dicendo ciò che l'italiano vuole sentirsi dire, smettet… - MariaAversano1 : RT @utini19: Mentre i medici ritengono forse insufficienti le chiusure antiCovid del gov. c'è chi va in tv ( Salvini) a buttare benzina sul… -