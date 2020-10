Referendum in Cile, vince il sì alla riforma della costituzione (Di lunedì 26 ottobre 2020) I Cileni hanno votato a larghissima maggioranza a favore di una nuova costituzione in sostituzione di quella ereditata dall'era di Pinochet, in un Referendum tenuto un anno dopo una massiccia rivolta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ini hanno votato a larghissima maggioranza a favore di una nuovain sostituzione di quella ereditata dall'era di Pinochet, in untenuto un anno dopo una massiccia rivolta ...

