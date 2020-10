Protesta anti Conte a Montecitorio: scatta lo sciopero della fame (Di lunedì 26 ottobre 2020) È iniziato lo sciopero della fame contro le chiusure di Conte. La Protesta contro il Dpcm entra a Montecitorio. “Siamo increduli – ha detto Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e ristoratore – di fronte al nuovo Dpcm che fucila un settore già in estrema difficoltà. Ci aspettavamo che non ci si accanisse contro un settore. Nulla viene detto su come questo settore possa essere ristorato”. “Rimaniamo a Montecitorio – ha aggiunto Trancassini – nella sala del gruppo, a disposizione 24 ore. È una battaglia di dignità e di prospettiva”. Salvatore Caiata conferma. “Abbiamo deciso di cominciare uno sciopero della fame. ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 26 ottobre 2020) È iniziato locontro le chiusure di. Lacontro il Dpcm entra a. “Siamo increduli – ha detto Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d’Italia e ristoratore – di fronte al nuovo Dpcm che fucila un settore già in estrema difficoltà. Ci aspettavamo che non ci si accanisse contro un settore. Nulla viene detto su come questo settore possa essere ristorato”. “Rimaniamo a– ha aggiunto Trancassini – nella sala del gruppo, a disposizione 24 ore. È una battaglia di dignità e di prospettiva”. Salvatore Caiata conferma. “Abbiamo deciso di cominciare uno. ...

Agenzia_Ansa : #Covid: polizia Londra disperde protesta anti-lockdown 'E' illegale. Non conforme a distanziamento e misure governo… - RaiNews : Dopo Napoli disordini e scontri anche a Roma, durante la manifestazione di protesta organizzata dall'estrema destra… - MediasetTgcom24 : Roma, protesta contro le misure anti-Covid: disordini, cassonetti in fiamme e diversi fermi #Coronavirusitalia… - max64_mx : RT @SergioSierra67: Taxi Barcellona Spagna Catalogna protesta contro il governo ché chiude anche per coloro che le norme anti Covid le risp… - marcello_sina : RT @localteamtv: LIVE #Napoli Manifestazione di protesta contro le misure anti-Covid in corso al Vomero -

Ultime Notizie dalla rete : Protesta anti Napoli, la protesta anti-lockdown al Vomero Il Messaggero Napoli, terzo giorno di proteste: migliaia di persone in corteo contro le misure anti Covid. “Chiusure danneggiano tutti, è una catena”

Terzo giorno di manifestazioni a Napoli contro le chiusure e le misure restrittive previste dall’ultimo Dpcm e dalle ordinanze emanate nei giorni scorsi dal presidente della Regione Campania Vincenzo ...

Bielorussia, 523 arresti alle proteste anti-Lukashenko

(ANSA) – MOSCA, 26 OTT – Il ministero dell’Interno bielorusso riferisce che 523 persone sono state arrestate ieri durante le proteste in Bielorussia contro il presidente Aleksandr Lukashenko e 352 ...

Terzo giorno di manifestazioni a Napoli contro le chiusure e le misure restrittive previste dall’ultimo Dpcm e dalle ordinanze emanate nei giorni scorsi dal presidente della Regione Campania Vincenzo ...(ANSA) – MOSCA, 26 OTT – Il ministero dell’Interno bielorusso riferisce che 523 persone sono state arrestate ieri durante le proteste in Bielorussia contro il presidente Aleksandr Lukashenko e 352 ...