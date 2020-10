Paolo Fox non sta bene e non si presenta ai Fatti Vostri, Magalli: «Noi abbiamo sperato, invece …” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Paolo Fox è uno degli astrologi più famosi in Italia. Fox ha un seguito lunghissimo di ammiratrici e ammiratori che lo seguono e aspettano con ansia i suoi oroscopi, le sue previsioni e i consigli che spesso elargisce. Paolo Fox è ospite fisso del programma “I Fatti Vostri” condotto da Giancarlo Magalli e, da quest’anno, da Samantha Togni che ha preso il posto di Roberta Morise la quale, a sua volta, ha preso il posto di Adriana Volpe. Paolo Fox non si è presentato a “I Fatti Vostri” e Magalli ha spiegato cosa è successo Paolo Fox , con il suo oroscopo è una presenza fissa all’interno del programma che va in onda a ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 26 ottobre 2020)Fox è uno degli astrologi più famosi in Italia. Fox ha un seguito lunghissimo di ammiratrici e ammiratori che lo seguono e aspettano con ansia i suoi oroscopi, le sue previsioni e i consigli che spesso elargisce.Fox è ospite fisso del programma “I” condotto da Giancarloe, da quest’anno, da Samantha Togni che ha preso il posto di Roberta Morise la quale, a sua volta, ha preso il posto di Adriana Volpe.Fox non si èto a “I” eha spiegato cosa è successoFox , con il suo oroscopo è una presenza fissa all’interno del programma che va in onda a ...

ringoringhetto : Paolo Fox non va ai Fatti Vostri per l'oroscopo, Magalli: «Abbiamo sperato fino all'ultimo». Cosa è successo… - giampodda : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #Salvini propone di creare un comitato tecnico scientifico ombra. In lizza il Otelma, Paolo Fox, Vanna… - Antonio13869142 : #ANDRATUTTOBENE Paolo Fox non va ai Fatti Vostri per l'oroscopo, Magalli: «Abbiamo sperato fino all'ultimo». Cosa… - Nanoalto : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #Salvini propone di creare un comitato tecnico scientifico ombra. In lizza il Otelma, Paolo Fox, Vanna… - sononetta : RT @mbartolotta63: +++ ULTIMAORA +++ #Salvini propone di creare un comitato tecnico scientifico ombra. In lizza il Otelma, Paolo Fox, Vanna… -