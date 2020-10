METEO | ritorna la NEVE sulle Alpi ed anche in Appennino I dettagli

Leggi su meteogiornale

(Di lunedì 26 ottobre 2020) L’Autunno torna prepotentemente a ruggire. Il fronte perturbato che sta attraversando ora il Nord Italia sarà causa di nevicate diffuse, che risulteranno particolarmente abbondanti in alta quota, nel momento dell’apice del maltempo. In una prima fase lasarà relegata a quote superiori ai 1800/2000 metri, mapiù in alto sui settorini orientali. Nella seconda parte di lunedì il limite delle nevicate si porterà bruscamente a quote più basse, per l’intrusione di aria più fredda.copiosa in alta quotaRitroveremo così fiocchi che potranno spingersisotto i 1300/1400 metri soprattuttosettentrionali lombarde nella ...