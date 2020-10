Maria Teresa Ruta, la ex compagna di Roberto la accusa: “È stata la sua amante” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pesanti accuse contro Maria Teresa Ruta da parte dell’ex compagna di Roberto Zappulla che, ospite di Domenica Live, ha voluto raccontare a Barbara D’Urso la sua verità. Anna Parziale è stata la compagna di Roberto Zappulla, attuale marito di Maria Teresa Ruta, almeno fino a quando la conduttrice non è entrata nella vita dell’uomo. Della … L'articolo Maria Teresa Ruta, la ex compagna di Roberto la accusa: “È stata la sua amante” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 26 ottobre 2020) Pesanti accuse controda parte dell’exdiZappulla che, ospite di Domenica Live, ha voluto raccontare a Barbara D’Urso la sua verità. Anna Parziale èladiZappulla, attuale marito di, almeno fino a quando la conduttrice non è entrata nella vita dell’uomo. Della … L'articolo, la exdila: “Èla sua amante” proviene da www.meteoweek.com.

