Maria De Filippi | la conosciamo tutti | ma sapete in cosa è laureata e cosa faceva prima di diventare famosa?

Maria De Filippi è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate dalla televisione italiana. La conduttrice moglie di Maurizio Costanzo ad oggi è anche una delle donne più pagate di Mediaset. Con la sua bravura infatti riesce ad entrare nel cuore di tantissimi italiani che l'apprezzano per la sua incredibile semplicità e umiltà. Maria infatti ad oggi vanta di un curriculum davvero invidiabile, ma prima di diventare una nota conduttrice di Canale Cinque ha dovuto faticare e non poco. Maria infatti da giovane si è diplomata presso il liceo classico Ugo Foscolo di Pavia e successivamente ha deciso di intraprendere la carriera universitaria laureandosi in Giurisprudenza e da qui ha collaborato con una nota società di ...

