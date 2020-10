Lucchese, ufficiale il ritorno di Lopez in panchina (Di lunedì 26 ottobre 2020) LUCCA - La Lucchese ha scelto il successore di Monaco , esonerato pochi giorni fa: il nuovo allenatore dei toscani sarà un volto conosciuto come Giovanni Lopez . "La Lucchese 1905 comunica ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 ottobre 2020) LUCCA - Laha scelto il successore di Monaco , esonerato pochi giorni fa: il nuovo allenatore dei toscani sarà un volto conosciuto come Giovanni. "La1905 comunica ...

Ultime Notizie dalla rete : Lucchese ufficiale Lucchese, ufficiale il ritorno di Lopez in panchina Corriere dello Sport.it Rassegna stampa: Ancora una sconfitta, nonostante qualche progresso

Il Tirreno apre così: 'Lucchese non basta la grinta, sesta sconfitta consecutiva e Bitep va ko. I rossoneri incappano nella sesta sconfitta consecutiva. La rubrica rassegna stampa è tenuta in collabor ...

LIVE TJ - LUCCHESE-JUVENTUS U23 - Formazioni ufficiali

19:42 - Le formazioni ufficiali del match:. Lucchese (3-5-2): Biggeri, Papini, Solcia, De Vito, Adamoli, Fazzi, Kosovan, Meucci, Bartolomei, Bitep, Penati. Colpo di testa su una palla vagante dopo una ...

