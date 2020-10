Leao: “Deluso per il risultato. Lavoriamo per vincere e per restare primi” (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo il pari di San Siro contro la Roma, Leao ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Peccato non aver vinto, ma abbiamo creato tante buone occasioni e giocato bene. Sono deluso per il risultato, volevamo vincere. Noi Lavoriamo per ottenere sempre i tre punti e per restare sempre primi in classifica. Allenatore, staff e club sono uniti per questo obiettivo, siamo concentrati per questo. Ibra? Un esempio, felice di giocare al suo fianco”. Foto: Twitter Milan L'articolo Leao: “Deluso per il risultato. Lavoriamo per vincere e per restare primi” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 ottobre 2020) Dopo il pari di San Siro contro la Roma,ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Peccato non aver vinto, ma abbiamo creato tante buone occasioni e giocato bene. Sono deluso per il, volevamo. Noiper ottenere sempre i tre punti e persempre primi in classifica. Allenatore, staff e club sono uniti per questo obiettivo, siamo concentrati per questo. Ibra? Un esempio, felice di giocare al suo fianco”. Foto: Twitter Milan L'articolo: “Deluso per ilpere perprimi” proviene da Alfredo Pedullà.

