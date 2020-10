Italia Femminile, Bertolini: «Gli aspetti medici hanno avuto la meglio su quelli tecnici» (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milena Bertolini, ct dell’Italia Femminile, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Danimarca, valevole per la qualificazione agli Europei Milena Bertolini ha parlato alla vigilia della sfida dell’Italia Femminile contro la Danimarca. Bertolini – «In questo raduno gli aspetti medici hanno avuto la meglio su quelli tecnici. L’attenzione è stata un po’ distolta dalla partita, ma con tutto quello che sta succedendo è normale che sia così. Adesso però dobbiamo voltare pagina e pensare solo alla gara con la Danimarca che è una delle big d’Europa, noi ancora non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Milena, ct dell’, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Danimarca, valevole per la qualificazione agli Europei Milenaha parlato alla vigilia della sfida dell’contro la Danimarca.– «In questo raduno glilasu. L’attenzione è stata un po’ distolta dalla partita, ma con tutto quello che sta succedendo è normale che sia così. Adesso però dobbiamo voltare pagina e pensare solo alla gara con la Danimarca che è una delle big d’Europa, noi ancora non ...

Dome689 : RT @FcInterNewsit: Italia femminile, buone notizie per Bertolini: negativi i tamponi delle giocatrici risultate positive ieri - FcInterNewsit : Italia femminile, buone notizie per Bertolini: negativi i tamponi delle giocatrici risultate positive ieri - zazoomblog : Italia Femminile le due calciatrici contagiate sono “false positive” - #Italia #Femminile #calciatrici… - ilnapolionline : COPPA ITALIA FEMMINILE - Rinviata Chievo Verona-Empoli Ladies - - junews24com : Nazionale femminile, Italia-Danimarca per l'Europeo: quanta Juventus Women - -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Femminile Buone notizie per l'Italia femminile: tamponi negativi per due calciatrici, erano false positive TUTTO mercato WEB Nazionale femminile, altri due casi di coronavirus - ilNapolista

In via precauzionale, la conferenza stampa prevista alle 15 presso CTF di Coverciano è stata annullata. I tamponi delle due Azzurre risultano a bassa carica. Salgono così a tre le assenze in vista del ...

Lux Cipriota, chi è l’attrice: carriera, curiosità e vita privata

(screenshot video) Nata a Buenos Aires nel 1985, Luz Cipriota è nota anche in Italia, in particolare per essere stata la protagonista femminile del film Onda su onda con Rocco Papaleo e Alessandro ...

In via precauzionale, la conferenza stampa prevista alle 15 presso CTF di Coverciano è stata annullata. I tamponi delle due Azzurre risultano a bassa carica. Salgono così a tre le assenze in vista del ...(screenshot video) Nata a Buenos Aires nel 1985, Luz Cipriota è nota anche in Italia, in particolare per essere stata la protagonista femminile del film Onda su onda con Rocco Papaleo e Alessandro ...