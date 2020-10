Io ti Cercherò 2 ci sarà?

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Io ti Cercherò - Maya Sansa e Alessandro Gassmann Alessandro Gassmann non sbaglia un colpo: l’attore romano, che presto tornerà in video con la terza stagione de I Bastardi di Pizzofalcone, ha conquistato il pubblico di Rai 1 anche con la sua performance in Io ti Cercherò, un poliziesco drammatico che si conclude questa sera e che lo ha visto nei panni di un ex poliziotto intento ad indagare sulla morte del figlio. Un mix di giallo e sentimenti, con diversi elementi già visti (qui la nostra recensione), che al pubblico è piaciuto e che potrebbe anche tornare per un secondo ciclo di episodi. La fiction nasce come progetto unico, con un’indagine che inizia e finisce e che, dunque, non necessiterebbe di un seguito. Ma la media di share del 19.5% ottenuta con la messa in onda delle prime tre puntate e la validità di vari elementi ...