"In piazza con le mazze". Povia choc e dà la colpa del virus alla Cina (Di lunedì 26 ottobre 2020) Povia contro il governo e contro la Cina. Il cantautore nella sua diretta quotidiana per promuovere il suo disco annuncia la protesta: "Scenderemo in piazza con le mazze. Se continuiamo di questo passo, succederà per forza. Ti prendono in giro, l'Europa ti prende in giro, i giornali ti prendono in giro, le Tv ti prendono in giro. Anche la Cina prende in giro il mondo, è l'unico stato che cresce" denuncia il cantante convinto che Pechino abbia prodotto il virus per arrecare un danno mondiale. "Secondo me ci sono anche casi di Covid ma siccome non è uno Stato democratico e controlla molto bene i media, riesce a contenere le notizie".

