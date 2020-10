Grande Fratello Vip 5, nessun nuovo ingresso: uno di loro è un sospetto caso Covid (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non ci sarà alcun nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 nel corso della puntata 26 ottobre. Il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato che uno di loro sarebbe un caso sospetto di Covid Il direttore di Chi ha annunciato: “Non viviamo su un altro pianeta, viviamo sulla Terra. Non ci sarà alcun nuovo ingresso nella casa stasera, dato che uno di loro è un caso sospetto di coronavirus”. L’identità delle new entry era stata da noi anticipata: i nomi in predicato di entrare nella versione celebrity del reality show ideato da Jon de Mol ormai un ventennio fa erano l’ex calciatore Stefano Bettarini, l’ex ... Leggi su tvblog (Di lunedì 26 ottobre 2020) Non ci sarà alcunnella casa delVip 5 nel corso della puntata 26 ottobre. Il conduttore Alfonso Signorini ha dichiarato che uno disarebbe undiIl direttore di Chi ha annunciato: “Non viviamo su un altro pianeta, viviamo sulla Terra. Non ci sarà alcunnella casa stasera, dato che uno diè undi coronavirus”. L’identità delle new entry era stata da noi anticipata: i nomi in predicato di entrare nella versione celebrity del reality show ideato da Jon de Mol ormai un ventennio fa erano l’ex calciatore Stefano Bettarini, l’ex ...

LegaSalvini : SUDDITI DEL GRANDE FRATELLO, SIETE PRONTI? - GrandeFratello : Grande Fratello non finirà mai di stupirvi ?? Vi aspettiamo questa sera, in prima serata, su #Canale5! #GFVIP - trash_italiano : Grande Fratello Vip, il Codacons chiede chiusura immediata e una pesante sanzione per Mediaset: ecco cosa sta succe… - AlFraeMemi : RT @miriam70821687: Alfonso ha reso questo grande fratello una pagliacciata. Mi dispiace veramente perché questo cast poteva darci molto d… - InloveMusic : Ma io me la immagino la Blasi a dire alla Gregoraci: “Elisabè e dicce sto segreto de stato perché se non volevi fa… -