Giro d’Italia 2020: quanti soldi hanno guadagnato Nibali, Pozzovivo ed i primi 10 della classifica generale. Tutti i premi (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il Giro d’Italia 2020 si è concluso con la vittoria di Tao Geoghegan Hart, al termine di tre settimane estremamente appassionanti e avvincenti. Il britannico si è imposto proprio all’ultimo, ruggendo nella cronometro conclusiva di Milano dove ha sconfitto l’australiano Jai Hindley, con cui era appaiato in classifica generale (stesso tempo) prima dell’ultima tappa. L’olandese Wilco Kelderman ha completato il podio, mentre il portoghese Joao Almeida ha concluso in quarta posizione dopo aver indossato la maglia rosa per quindici giorni. Lo spagnolo Pello Bilbao ha chiuso la top-5, priva di un italiano per la prima volta nella storia: il migliore azzurro è stato Vincenzo Nibali, settimo alle spalle del danese Jakob Fuglsang. Nono posto per Fausto Masnada, ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ild’Italiasi è concluso con la vittoria di Tao Geoghegan Hart, al termine di tre settimane estremamente appassionanti e avvincenti. Il britannico si è imposto proprio all’ultimo, ruggendo nella cronometro conclusiva di Milano dove ha sconfitto l’australiano Jai Hindley, con cui era appaiato in(stesso tempo) prima dell’ultima tappa. L’olandese Wilco Kelderman ha completato il podio, mentre il portoghese Joao Almeida ha concluso in quarta posizione dopo aver indossato la maglia rosa per quindici giorni. Lo spagnolo Pello Bilbao ha chiuso la top-5, priva di un italiano per la prima volta nella storia: il migliore azzurro è stato Vincenzo, settimo alle spalle del danese Jakob Fuglsang. Nono posto per Fausto Masnada, ...

giroditalia : ??@taogeoghegan is the #Giro d’Italia 2020 WINNER! ?? @taogeoghegan è il VINCITORE del #Giro d’Italia 2020! #Giro - pisto_gol : Quando rivedo quello che ha fatto Marco Pantani, l’Alpe d’Huez al Tour de France del 1997, o l’incredibile tappa di… - giroditalia : ???? Giro d'Italia 2020 ??? 25/10/2020 ?? Stage 21 | Cernusco sul Naviglio > Milano - ITT @TISSOT ?? 15,7 km ? 1:40 PM… - PaulaJM09704892 : RT @giroditalia: Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro - ciaostellinamia : RT @giroditalia: Buonanotte dal Giro d'Italia ?? Powered by @ENIT_italia #Giro -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Giro d’Italia, corridori in protesta e sciopero: tappa accorciata e «salto al bar» Corriere della Sera