GF Vip, lite furiosa tra Guenda e Enock: lui si strappa il microfono e lo lancia via (VIDEO) (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ieri sera al GF Vip Guenda e Enock hanno avuto un duro scontro. Tutto è nato a seguito della proposta di Tommaso di dare luogo al gioco dei maggiordomi. Ciascun concorrente avrebbe dovuto scegliere un coinquilino da “comandare”. Tale gioco, però, non è piaciuto ad alcuni partecipanti e sono sorte delle polemiche. Enock si è detto contrario in quanto si sarebbe fatta leva sulla questione della schiavitù. Le sue parole hanno fatto scatenare la figlia di Maria Teresa, che ha accusato il giovane di non aver avuto la stessa sensibilità venerdì scorso quando suo fratello pronunciò quella frase contro Dayane. Lo scontro tra Guenda e Enock La domenica appena trascorsa è stata davvero parecchio movimentata nella casa del GF Vip in quanto ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 26 ottobre 2020) Ieri sera al GF Viphanno avuto un duro scontro. Tutto è nato a seguito della proposta di Tommaso di dare luogo al gioco dei maggiordomi. Ciascun concorrente avrebbe dovuto scegliere un coinquilino da “comandare”. Tale gioco, però, non è piaciuto ad alcuni partecipanti e sono sorte delle polemiche.si è detto contrario in quanto si sarebbe fatta leva sulla questione della schiavitù. Le sue parole hanno fatto scatenare la figlia di Maria Teresa, che ha accusato il giovane di non aver avuto la stessa sensibilità venerdì scorso quando suo fratello pronunciò quella frase contro Dayane. Lo scontro traLa domenica appena trascorsa è stata davvero parecchio movimentata nella casa del GF Vip in quanto ...

