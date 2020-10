GF Vip, ancora caos e liti: il clima è sempre più pesante (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo GF Vip, ancora caos e liti: il clima è sempre più pesante . ancora tensioni e liti all’interno della Casa del GF Vip. Il clima è sempre più teso all’interno del reality. Ma che cosa è successo? Il ‘ Grande Fratello Vip’ è ormai entrato sempre più nel vivo. Tanti gli episodi che stanno scatenando reazioni all’esterno della Casa, con i telespettatori che fanno sentire la loro voce. … Leggi su youmovies (Di lunedì 26 ottobre 2020) Questo articolo GF Vip,: ilpiùtensioni eall’interno della Casa del GF Vip. Ilpiù teso all’interno del reality. Ma che cosa è successo? Il ‘ Grande Fratello Vip’ è ormai entratopiù nel vivo. Tanti gli episodi che stanno scatenando reazioni all’esterno della Casa, con i telespettatori che fanno sentire la loro voce. …

zazoomblog : GF Vip ancora caos e liti: il clima è sempre più pesante - #ancora #liti: #clima #sempre #pesante - ChiaroLeo : @LegaSalvini 100 VIP PARTECIPI, X ANTICRISTO, CHIESA STATO, QUESTO ERA IL SISTEMA, FATTI MIEI ATTRAVERSO I VIP, X P… - lazzeripietro : @LiveNoneladUrso forse molti vorrebbero sapere perché, questa franceska che più che con la K parla con il naso e… - tmauretto : RT @GiuseppinaPucc1: Ma in tutto questo pandemonio, posso sapere Franceska è considerata una vip? Ancora non l'ho capito, cosa ha fatto qu… - GiuseppinaPucc1 : Ma in tutto questo pandemonio, posso sapere Franceska è considerata una vip? Ancora non l'ho capito, cosa ha fatto… -