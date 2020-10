Dossier Statistico Immigrazione 2020 | minori stranieri in Italia | i senza patria

Leggi su leurispes

(Di lunedì 26 ottobre 2020) Il 28 ottobre prossimo, attraverso varie piattaforme on line (dalle 10,30 in diretta sul sito e pagina Facebook di Idos e Confronti), sarà presentato il, redatto dal Centro Studi e Ricerche Idos, in collaborazione con il Centro Studi Confronti. Si tratta di un appuntamento importante e di rilievo nazionale, al quale parteciperà con una relazione anche il sociologo dell’Eurispes, Marco Omizzolo, quale occasione per riflettere sulle migrazioni inin una fase assai delicata per il Paese, alla luce della pandemia in corso, delle varie nuove articolazioni del fenomeno in esame e dei provvedimenti legislativi e procedurali promossi dal Governo. Anticipiamo, in attesa della pubblicazione finale, alcune considerazioni e rilievi avanzati dal ...