Covid, cinque positivi a Castel San Giorgio: l'Asl contatta il sindaco (Di lunedì 26 ottobre 2020) Covid, positivi a Positano e Vietri: l'annuncio dei sindaci 26 ottobre 2020 Il Covid incalza e nuove notizie di tamponi positivi provengono da Castel San Giorgio . Il sindaco Paola Lanzara ha voluto ... Leggi su salernotoday (Di lunedì 26 ottobre 2020)a Positano e Vietri: l'annuncio dei sindaci 26 ottobre 2020 Ilincalza e nuove notizie di tamponiprovengono daSan. IlPaola Lanzara ha voluto ...

fattoquotidiano : PIO ALBERGO TRIVULZIO DI MILANO Torna l'emergenza: 19 persone tra ospiti e dipendenti risultano positivi [Leggi] - sonostorie : RT @nomfup: In quattro in aula, si discute di COVID e di attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, no adesso cinque. Cinque - crialicata : RT @nomfup: In quattro in aula, si discute di COVID e di attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, no adesso cinque. Cinque - malux63 : Covid Italia, lo studio: «Circolano cinque varianti del virus. Grande capacità di replicarsi» - radiolombardia : Lombardia, commissione Covid: individuate cinque macro-aree di di approfondimento - -