Coronavirus, Vincenzo Tipo: “I bambini vanno protetti” (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pediatra del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santobono-Pausilipon, Vincenzo Tipo, ha parlato delle positività riscontrate nei bambini. In Italia i contagi da Coronavirus aumentano col passare dei giorni e i nuovi positivi non sono più persone anziane, ma anche i bambini. Il covid-19 circola velocemente e si trasmette con la stessa velocità tra i bambini, dai … L'articolo Coronavirus, Vincenzo Tipo: “I bambini vanno protetti” proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 26 ottobre 2020) Il pediatra del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santobono-Pausilipon,, ha parlato delle positività riscontrate nei. In Italia i contagi daaumentano col passare dei giorni e i nuovi positivi non sono più persone anziane, ma anche i. Il covid-19 circola velocemente e si trasmette con la stessa velocità tra i, dai … L'articolo: “Iprotetti” proviene da Inews.it.

generacomplotti : #fakeNews Vincenzo De Luca mi ha detto che il #SARSCoV2 non fa parte di una strategia della lobby transgender-#5G b… - CorriereUmbria : Salerno, manifestanti cercano di raggiungere la casa di De Luca. Bloccati dalle forze dell'ordine #covid… - occhio_notizie : Secondo il governatore #DeLuca il nuovo #Dpcm non sarà sufficiente a contenere la seconda ondata di contagi da… - RaffoSarnataro : 2590 contagi in un giorno solo in Campania. Però dobbiamo tutti ringraziare Vincenzo De Luca che ha salvato la Camp… - giusvo : #VincenzoDeLuca (con #lanciafiamme) diventa un pupazzo.?? Le parodie e le imitazioni del presidente della Regione C… -