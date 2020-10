Coronavirus, misure a livello locale se i contagi crescono. Sileri: 'Anche chiusure di città o regioni' (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se il virus dovesse circolare di pi andranno declinate azioni a livello locale, Anche chiusure di una citt o di una regione, per prendere fiato e poi ripartire . Lo ha detto il viceministro alla ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 26 ottobre 2020) Se il virus dovesse circolare di pi andranno declinate azioni adi una citt o di una regione, per prendere fiato e poi ripartire . Lo ha detto il viceministro alla ...

Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - RegioneER : #coronavirus Le principali misure previste nel nuovo DPCM del Governo. ll sito della @RegioneER in costante aggiorn… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate #coronavirus - MMastrantuono : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Spadafora: dovevamo prendere misure diverse in estate #coronavirus - lillydessi : Coronavirus, ultime notizie: nuovo Dpcm in vigore da oggi, gli esperti: “Misure anti-Covid insufficienti” -… -