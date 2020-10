Cinema: monta la protesta dei lavoratori dello spettacolo per la chiusura, in Alto Adige restano aperti (Di lunedì 26 ottobre 2020) I lavoratori dello spettacolo si uniscono nella protesta contro la decisione del Governo di chiudere Cinema e teatri fino al 24 novembre, mentre l'Alto Adige decide di lasciarli aperti. Il mondo dello spettacolo italiano in subbuglio dopo la decisione del governo di chiudere Cinema e teatri fino al 24 novembre per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Mentre sale la protesta, l'Alto Adige legifera in maniera indipendente e li lascia aperti. L'ultimo Dcpm emanato ieri ha lasciato senza fiato gli operatori del settore culturale. La chiusura forzata fino al 24 novembre rischia il fallimento di molte imprese e lascia a casa ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 26 ottobre 2020) Isi uniscono nellacontro la decisione del Governo di chiuderee teatri fino al 24 novembre, mentre l'decide di lasciarli. Il mondoitaliano in subbuglio dopo la decisione del governo di chiuderee teatri fino al 24 novembre per fronteggiare l'emergenza sanitaria. Mentre sale la, l'legifera in maniera indipendente e li lascia. L'ultimo Dcpm emanato ieri ha lasciato senza fiato gli operatori del settore culturale. Laforzata fino al 24 novembre rischia il fallimento di molte imprese e lascia a casa ...

Il Multiplex Teatro Fasano di Taviano ha deciso di adottare un comportamento di disobbedienza civile e invita gli altri esercenti ad accodarsi nella protesta ...

Coronavirus, in Salento multisala disubbidisce e resta aperto: "Resistenza civile, il cinema è sicuro"

E allora il cinema resterà aperto "fino a quando non ... La scelta di Taviano è in linea con la protesta che monta a livello nazionale, che coinvolge i protagonisti dello spettacolo - da attori ...

E allora il cinema resterà aperto "fino a quando non ... La scelta di Taviano è in linea con la protesta che monta a livello nazionale, che coinvolge i protagonisti dello spettacolo - da attori ...