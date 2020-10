Cile, nuova Costituzione: cancellata quella dell’era di Pinochet (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Quiere usted una nueva Constitución?” (Vuole una nuova Costituzione?). Ieri, domenica 25 ottobre, il 78.24% dei Cileni ha risposto “apruebo” (approvo) al referendum che chiedeva ai cittadini se riscrivere la Costituzione o mantenere quella attuale. La Carta era stata redatta nel 1980, durante la dittatura del generale Augusto Pinochet. “I Cileni hanno espresso liberamente la propria volontà”, ha commentato il presidente Sebastian Piñera. Dopo lo spoglio dei voti, una grande folla si è riversata nelle strade di Santiago, la capitale del Paese, per festeggiare la nuova Costituzione. Le richieste del cambiamento, sfociate in violente proteste, sono iniziate nell’ottobre ... Leggi su italiasera (Di lunedì 26 ottobre 2020) “Quiere usted una nueva Constitución?” (Vuole una?). Ieri, domenica 25 ottobre, il 78.24% deini ha risposto “apruebo” (approvo) al referendum che chiedeva ai cittadini se riscrivere lao mantenereattuale. La Carta era stata redatta nel 1980, durante la dittatura del generale Augusto. “Ini hanno espresso liberamente la propria volontà”, ha commentato il presidente Sebastian Piñera. Dopo lo spoglio dei voti, una grande folla si è riversata nelle strade di Santiago, la capitale del Paese, per festeggiare la. Le richieste del cambiamento, sfociate in violente proteste, sono iniziate nell’ottobre ...

